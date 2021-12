Maglie prende in giro Cartabellotta-poeta. E lui risponde: si vaccini

06 dicembre 2021 a

Botta e risposta tra la giornalista Maria Giovanna Maglie e Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe. Su Twitter la Maglie prende in giro Cartabellotta-poeta

Lui risponde piccato: "Si vaccini". E lei chiude secca: "Mi permetta si salutarla con un consiglio: si faccia gli affari suoi". Una querelle che sicuramente andrà avanti nei prossimi giorni. Le posizioni opposte difficilmente si avvicineranno.

Cartabellotta qualche ora prima aveva commentato gli ultimi numeri su vaccini i contagi: «La buona notizia è che nelle ultime due settimane abbiamo praticamente ottenuto circa 390mila nuovi vaccinati. Questo direttamente o indirettamente dimostra che il famoso zoccolo duro di non vaccinati ha ancora margine per essere scalfito. È ovvio che se si dovesse mantenere questo tipo di incremento vaccinale, nel giro di due mesi saranno rimasti solo gli irriducibili a non vaccinarsi. Però dubito che possa esserci questo incremento, anche se è molto difficile fare delle previsioni perché spesso gli italiani ci sorprendono in positivo».

Il presidente della Fondazione Gimbe, a Radio Cusano Campus, aveva poi aggiunto: «Si conferma la crescita di casi, ma con un impatto sugli ospedali che è però notevolmente più modesto rispetto all’era pre-vaccinale. In era pre-vaccinale, con l’attuale numero di contagi, avevamo il triplo di pazienti ospedalizzati e in terapia intensiva. Ogni mille casi positivi che abbiamo, il 2,4% viene ricoverato in area medica e il 3xmille va in terapia intensiva. Dobbiamo gestire la pandemia in maniera ordinaria, perché non possiamo più permetterci di intasare gli ospedali ostacolando l’assistenza ai malati delle altre patologie».

