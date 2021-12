Controcorrente, la vergogna del Pd su Cacciari. "Da mito a cretino", Maria Giovanna Maglie inchioda Romano

05 dicembre 2021 a

Da oracolo della sinistra a ultimo dei reietti. Infausto il destino del filosofo Massimo Cacciari, già sindaco di Venezia, pensatore e politico portato da esempio come intellettuale al potere dal Pd e dintorni salvo poi essere rinnegato quando ha osato mettere in discussione la "stretta autoritaria", così l'ha definita, del green pass da parte del governo. Domenica 5 dicembre a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4, continua il tiro al piccione da parte del dem Andrea Romano che spara a zero su Cacciari, non presente in trasmissione, alla vigilia dell'introduzione del certificato verde rafforzato che permetterà ai non vaccinati ma tamponati di lavorare e poco altro.

L'ennesima tirata d'orecchi al filosofo da parte della sinistra fa infuriare Maria Giovanna Maglie, ospite in studio. "Un filosofo così legato al Pd nonostante le sue stranezze e le sue stravaganze all'improvviso diventa un cretino qualunque e un mascalzone", attacca la giornalista.

Romano insiste: "C'è chi non si vaccina perché l'ha detto Cacciari". "Ma che dice, io posso non vaccinarmi perché lo decido io... Agamben (Giorgio, altro pensatore critico col governo, ndr) fino all'altro ieri era il più grande filosofo italiano e oggi.... Baricco, Ricolfi..." tutti miti della sinistra che andavano bene solo fino a "quando hanno posto dei dubbi sul vaccino forse nemmeno sul quello ma sui metodi illiberali con cui questo Paese ha affrontato il virus" è l'affondo della Maglie che ne ha anche per Maurizio Gasparri, tra gli ospiti: "Forza Italia è prona" alle decisioni in fatto di gestione della pandemia.

Il senatore azzurro rivendica il ruolo di FI nell'introduzione del green pass che permette all'Italia di restare ancora aperta: "Anche la Merkel ha detto che la vorrebbe che la Germania stesse come l'Italia". "Ora che se ne va" la cancelliera, chiosa la giornalista. Ben preso la discussione diventi ingovernabile e alla Gentili non resta altro che mandare un servizio,

