Covid, la virologa Tacconelli: una flebo di monoclonali blocca il virus

06 dicembre 2021

Basta una flebo di un'ora con gli anticorpi monoclonali e si vince il Covid. Lo dice la virologa Evelina Tacconelli, 54 anni, che dirige la clinica di Malattie infettive dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona. In un'intervista ad Avvenire, Tacconelli, che è anche responsabile del gruppo di ricerca sulle infezioni resistenti agli antibiotici dell'università di Tubingen in Germania, spiega che in una sola ora si riduce di oltre l'80 per cento il rischio di ricovero ospedaliero con grande risparmio per il servizio sanitario nazionale.

La virologa, quindi, alla luce degli ottimi risultati non si spiega perché molte regioni non facciano uso degli anticorpi monoclonali e che addirittura li facciano scadere. Ma la vera notizia è che stanno arrivando anticorpi monoclonali che addirittura prevengono il contagio.

