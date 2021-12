Scatta il super green pass: ristoranti, trasporti, stadio... Tutte le regole e il nodo dei controlli

05 dicembre 2021 a

Ci siamo, lunedì 6 dicembre scatta il super green pass che dividerà in due gli italiani: chi è vaccinato o è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi potrà usufruire dei servizi più diversi come andare al ristorante, al cinema, allo stadio, per gli altri le attività si limitano di molto e, sempre in presenza di un tampone negativo, riguardano soprattutto la sfera lavorativa.

Per ottenere il certificato verde rafforzato non sarà necessario scaricare nuovamente il pass: il Qr code resterà infatti lo stesso, anche se durerà non più 12 ma 9 mesi. Ad essere aggiornata sarà l'app "Verifica C19" che diversificherà i controlli a seconda delle attività.

SUPER GREEN PASS OVUNQUE - La prima cosa da ricordare è che le restrizioni legate al cosiddetto ’super green pass’, che riguarda solo i vaccinati e i guariti dal Covid, valgono in tutto il Paese, anche in zona bianca. Il certificato dura 9 mesi dall’ultima somministrazione effettuata. Il nuovo certificato viene aggiornato automaticamente.

BAR E RISTORANTI - Il nuovo certificato ’rafforzato' è necessario per accedere ai locali al chiuso. Obbligatorio anche per cinema, teatri, musei e stadi.

TRASPORTI - Il green pass ’base' resta obbligatorio sui mezzi di lunga percorrenza, e diventa necessario anche per salire su bus e metropolitane, oltre che per pernottare in albergo.

OBBLIGHI VACCINALI - Dal 15 di dicembre il vaccino diventa obbligatorio anche per il personale amministrativo del comparto sanità, per gli insegnanti e per il personale amministrativo della scuola, oltre che per i militari, le forze di polizia e il soccorso pubblico.

SHOPPING, MOVIDA E CONTROLLI - Con l’entrata in vigore del nuovo certificato verde vengono intensificati i controlli: c’è «l’esigenza di potenziare le attività di verifica», si legge nella circolare invita al Viminale ai prefetti, soprattutto «in concomitanza dei fine settimana, contrassegnati da un movimento di persone segnatamente più elevato». «L’intensificazione dei servizi andrà particolarmente curata nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno della movida». Inoltre andranno «programmati i servizi di controlli collegati alle festività natalizie e di fine anno».

VERIFICHE SU TRASPORTI E LOCALI - Secondo le disposizioni date dal Viminale, nel settore degli esercizi pubblici e ristorazione, i controlli sui green pass verranno effettuati dalla polizia locale, mentre polizia e carabinieri si concentreranno su bus e metropolitane.

In sintesi con il pass rafforzato si potrà accedere, anche in zona bianca, ai servizi di ristorazione al chiuso, agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi sportivi, alle sale da ballo e alle discoteche, alle cerimonie pubbliche. Con il certificato base in zona bianca e gialla si potrà accedere ad alberghi e strutture ricettive, servizi di ristorazione all'aperto e al bancone, a musei, piscine, palestre, circoli sportivi (spogliatoi inclusi), sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sociali e ricreativi, feste per cerimonie civili e religiose, sale da gioco, scommesse bingo e casinò. Tutte attività per le quali, in caso di passaggio in zona arancione, sarà necessario il green pass rafforzato.

Il super green pass per i trasporti servirà solo in zona arancione. Con quello base in zona bianca si potranno prendere aerei, navi e treni a lunga percorrenza, interregionali e regionali, bus e metro del trasporto pubblico locale, bus con conducente.

