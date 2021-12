Covid, la quarta ondata riempie gli hub del vaccino. I no-vax cambiano idea

Antonio Sbraga 05 dicembre 2021 a

a

a

La quarta ondata fa innestare la quarta nella marcia d'avvicinamento dei no-vax laziali agli hub vaccinali: questa settimana si sono "pentiti" in 25.940 (la scorsa settimana erano stati 15 mila i convertiti alla prima dose). Ma resta ancora uno zoccolo duro di 454.060 refrattari alle somministrazioni. Mentre gli "esitanti" della seconda dose sono invece 138.434. La fascia più renitente all'appello del generale Figliuolo resta sempre quella tra i 40 e i 49 anni: sono ancora 105.805, infatti, quelli che si tengono alla larga dai centri vaccinali (la scorsa settimana erano 109.726). Numero alto anche nella fascia tra i 12 e i 19 anni: 93.459 (la scorsa settimana, però, erano 102.136). «Ad oggi abbiamo oltre 1.236.000 prenotazioni delle dosi di richiamo. La fascia più numerosa sono gli over 80 con oltre 100 mila prenotazioni, seguono la fascia 56/57 e 58/59 anni con 65 mila prenotazioni, chiude la fascia 20/21 anni con oltre 11 mila prenotazioni, i diciottenni superano i ventenni la fascia 18/19 è infatti a 12.210 prenotazioni», quantifica l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato.

La quarta ondata è un'ondina. I veri dati su morti, contagi e ricoveri

Piuttosto ottimista nell'escludere cambi di colore della Regione prima di Natale: «Il Lazio ha un valore RT a 1.01 più basso del valore RT nazionale e l'obiettivo è quello di stabilizzarlo e di riportarlo sotto a 1. Questo in prospettiva ci può consentire di non avere cambi di fascia, che comunque i nostri tecnici escludono per le prossime settimane». Però i due indici di occupazione dei degenti Covid sono a doppia cifra sia nei reparti di area medica (11%) che in quelli di terapia intensiva (10%). E da domani scatterà un nuovo potenziamento di 253 posti letto (200 ordinari e 53 di terapia intensiva).

È guerra tra virologi sulla quarta dose: spaccatura e lite tra favorevoli e scettici

Si passerà, dunque, dagli attuali 1099 a 1352 letti: policlinico Umberto I (140 posti letto ordinari + 21 di Terapia intensiva), policlinico Gemelli + Columbus Hospital (144 + 59), Istituto Spallanzani (190 + 40) Città di Roma (149), Casalpalocco (80 + 40), San Camillo-Forlanini (25), San Giovanni-Addolorata (38+6), Viterbo (26+4), Rieti (16+4), Frosinone (46+4) e Latina (34+4), Ospedale pediatrico Bambino Gesù (20+3), policlinico Tor Vergata (60+6), San Filippo Neri (40+6), Sant' Andrea (30), Sant' Eugenio (30), Tivoli (30), Castelli (35+2).

Non bisogna avere paura. Sta andando molto meglio di un anno fa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.