Stasera Italia, "no-vax incoscienti". Massimo Galli contento del super green pass: boom di prime dosi

Federica Pascale 03 dicembre 2021 a

a

a

L’infettivologo Massimo Galli è nuovamente ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia. È venerdì 3 dicembre, quindi oggi inizia l’ultimo fine settimana prima del fatidico lunedì 6, giorno in cui entrerà ufficialmente in funzione il Super Green Pass, obbligatorio per svolgere molte attività ricreative. “Non si può entrare al bar o al ristorante, quindi ti devi precipitare a vaccinarti” sollecita la Palombelli. L’infettivologo risponde augurandosi che questa nuova misura funzioni e che davvero si corra ai centri di vaccinazione. “È evidente, da come stanno andando le cose, che bisogna per forza arrivare ad una stretta in questo senso. Non possiamo permetterci di pensare di tornare a chiudere molte cose e tornare a costringere gli italiani ad una vita che non è quella che vogliono o desiderano, soprattutto in vista delle feste natalizie.” Questo “atteggiamento incosciente” dei No Vax non deve condizionare tutti gli altri, insomma.

Crisanti non crede nel vaccino? L'ultima idea per il cenone di Natale con i parenti

Nel commentare le parole di Angela Merkel, che ad una recente conferenza stampa ha detto di voler essere nell’attuale situazione epidemiologica dell’Italia, Galli afferma: “In questo momento siamo in una situazione migliore anche perché abbiamo cominciato prima a vedere presi tutta una serie di provvedimenti. Abbiamo avuto un buon tasso di vaccinazione.” La vaccinazione è uno strumento molto importante, dice, seppur imperfetto: “Purtroppo coloro che si infettano, soprattutto i non vaccinati, sono la fonte di quelle infezioni che possono colpire anziani e immunodepressi vaccinati ma che non hanno risposto sufficientemente all’infezione e che rischiano ancora una volta di avere una malattia grave”.

Duro colpo ai sanitari no-vax: sospensioni legittime, vanno contro la salute pubblica

Anche se in pensione, l’infettivologo dice di vivere ancora oggi quella che è la situazione interna degli ospedali e denuncia la stanchezza del personale sanitario ormai “sempre meno disponibile ad accettare di trovarsi a dover gestire problemi seri che derivano in larga misura dall’incoscienza e dalla mancanza di senso civico” dei non vaccinati.

Effetto Super Green Pass: boom di prime dosi@MassimoGalli51: "Non possiamo permetterci di pensare di tornare a chiudere"#StaseraItalia pic.twitter.com/wE0S1upIhV — Stasera Italia (@StaseraItalia) December 3, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.