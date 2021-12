"Positivi ma il green pass resta valido". Speranza ora vuole la black list Covid

02 dicembre 2021 a

a

a

A pochi giorni dal varo del super green pass che sarà alla base delle attività differenziate tra vaccinati e solo "tamponati" per il Covid a partire da lunedì 6 dicembre, emergono i buchi nella rete della certificazione verde. Sono sempre più numerosi i casi di green pass che restano validi molti giorni dopo la positività rilevata dagli intestatari.

In Vallonia è illegale, il tribunale dichiara guerra al green pass

Della falla che rischia di far scoppiare dei focolai di Covid e che potrebbe mettere a repentaglio lo stesso sistema dei pass se ne parla, giovedì 2 dicembre, a L'aria che tira, il programma condotto su La7 da Myrta Merlino. "Potrei andare al cinema, al teatro in pizzeria, e contagiare chi sa quante persone" confessa Roberta, una donna a cui è stato diagnosticato il Covid mentre il suo green pass continua a risultare valido. "Ci è stato detto che serviva a proteggerci, ma il sistema deve funzionare meglio" dice la donna. In un servizio dedicato al fenomeno preoccupante interviene un medico di famiglia che dice di aver avuto a che fare con almeno quattro-cinque casi. "Persone che ho messo in quarantena, ma per il green pass possono anche tornare al lavoro".

Biglietto elettronico, sui trasporti si abbatte l'ultima disgrazia

Il problema nasce dalla cattiva comunicazione tra le piattaforme sanitarie delle Regioni e quella nazionale, che rilascia la certificazione verde. Dal ministero della Salute annunciano " a breve" un sistema di revoca temporanea del green pass per chi è positivo. Si tratta di una "black list", spiega l'ufficio stampa del ministero retto da Roberto Speranza, riconosciuta dall'app di verifica.

Paragone inchioda l'Ue. Il modello inglese e le libertà individuali

Ma il governo aveva assicurato che il green pass e la sua verifica non avrebbero diffuso informazioni personali dei cittadini, mentre per la black list i timori per la privacy sono diversi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.