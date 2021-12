"Ma è morto tre anni fa" No green pass, la foto di Stefano Puzzer con Kofi Annan all'Onu è un autogol

02 dicembre 2021 a

a

a

Il nome di Stefano Puzzer, il portuale triestino che ha guidato la protesta contro il green pass per lavorare, ha fatto il giro del mondo, questo è vero. Ma qualcuno dei suoi sostenitori ha un po' esagerato nel fornire le "prove" di un'influenza ormai globale del mito dei no vax e no pass. Sulla pagina Facebook Gente come noi -Stefano Puzzer, infatti, è spuntata una curiosa foto che vede il portuale nella sede dell'Onu stringere la mano nientemeno che a Kofi Annan.

Puzzer a muso duro con Draghi: “Sbagliati i conti sul vaccino, acquistate troppe dosi”

"Mentre i nostri politicanti ci chiudono le porte, il Segretario Generale ci ha ricevuto in un incontro cordialissimo, grazie mr. Kofi W i portuali” si legge sulla pagina Facebook che sostiene la causa no pass. Peccato che Kofi Annan è morto tre anni fa. Non solo, l'incontro "impossibile" è tradito anche dall'immagine postata che si rifà a un articolo di un presunto quotidiano online col titolo "Stefano Puzzer all'ONU: Francia, Italia, Germania e Spagna non lo ricevono ma Kofi Annan lo applaude 'chi lotta per la libertà ha sempre le porte aperte'" mentre si nota chiaramente che la figura del portuale è stata ritagliata e "appiccicata" su una foto ufficiale.

Come Corea del Nord e Cina: Meloni a valanga sulla repressione del dissenso. Poi la stoccata a Salvini

Il viaggio di Puzzer alle Nazioni Unite, nella sede di Ginevra, è stato invece un buco nell'acqua cole lo stesso portuale ha raccontato sui social. “Porteremo le nostre denunce per i fatti di Trieste e per il Daspo che ho ricevuto a Roma (per aver messo un banchetto di protesta a piazza del Popolo, ndr), abbiamo portato i documenti e tutte le foto, adesso entriamo dentro” aveva annunciato ai follower. Ma dopo qualche ora la resa: “Siamo arrivati all’Onu, siamo andati nell’ufficio dove avevamo l’accredito. È iniziato un circo, un giro di cinque palazzi dove ci dicevano ogni volta di dover andare per protocollare le carte”. Insomma, spedito da un ufficio all'altro come Asterix e Obelix alla ricerca del lasciapassare A-38 nel film "Le 12 fatiche di Asterix".

Kennedy Jr scalda i no-green pass. Proteste in tutta Italia

La foto taroccata non è piaciuta a molti attivisti. "Kofi Annan è deceduto nel 2018...verificate su Wikipedia x favore se non credete a chi ve l'ha già scritto", scrive un utente: ma c'è chi, forse, ci scherza su: "Wikipedia è tutta una bufala, in realtà è ancora vivo". "Certo anche Elvis e Michael Jackson lo sono ancora". "Ma se ieri sera diceva che l'Onu è una scatola vuota che nessuno lo ha accolto e solo per protocollare i documenti gli hanno fatto fare giri infiniti", spiega un altro utente.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.