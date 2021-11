Disparità sul trattamento Covid tra italiani e immigrati: a Tagadà è scontro tra Augusta Montaruli e David Parenzo

30 novembre 2021 a

Scontro su immigrazione e vaccino tra Augusta Montaruli e David Parenzo. Nel corso della puntata del 30 novembre di Tagadà, programma pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella, alla deputata di Fratelli d’Italia viene chiesto conto del tema dei migranti e il tema viene legato a quello del Covid: “Migliaia di emigrati arrivano sulle nostre coste senza vaccinazione e senza tampone, senza alcuna misura di sicurezza che viene però applicata agli italiani. Crea un problema nella comprensione e crea una disparità”. A questo punto interviene Parenzo, giornalista e conduttore di In Onda: “No, vengono controllati subito tutti. Sono più controllati dei no-vax, molto di più. Non possono sbarcare senza tampone, i medici salgono sulle barche con le tute e le protezioni e li controllano. Sono più monitorati di un qualunque no-vax italiano, prima di mettere piede sul suolo italico”.

“Non - replica l’onorevole Montaruli - è così, ma al netto sulla posizione in merito all’immigrazione il punto è la contraddizione che si trovano davanti gli italiani, un qualcosa che genera sfiducia. Non ci possiamo permettere in questo momento incomprensioni e sfiducia. Purtroppo oltre al problema del Covid abbiamo una situazione di scontro sociale, quale è diventata questa questione del vaccino”.

Si cambia poi argomento e la conduttrice domanda seccamente se FdI è favorevole o contraria all’obbligo vaccinale: “Sono contro l’obbligo vaccinale perché - spiega la Montaruli - credo ci siano elementi che la comunità scientifica deve consolidare, ad esempio quello sulla durata dei vaccini. Ma senza dubbio la trovo una strada più coerente e onesta nei confronti dei cittadini rispetto ai provvedimenti che stiamo vedendo. Sono domande che si pongono tutti i cittadini, io sono a favore della vaccinazione. C’è già un obbligo vaccinale al di fuori del dettato costituzionale, è già un’imposizione che c’è. La Costituzione dice che va istituito per legge. Ritengo che obbligo per obbligo sia più coerente una legge con lo Stato che si assume più responsabilità invece del super green pass”. La Panella a questo punto chiede aiuto a Parenzo: “La Montaruli è per l’obbligo vaccinale o no?”. La risposta è secca: “Non ho capito cosa ha detto la Montaruli…”.

