Anche l'Alto Adige in zona gialla, altre tre Regioni rischiano. E lunedì scatta il super green pass

La strada è segnata, la mappa dell'Italia inizia a colorarsi. Ormai i parametri sono chiari: da lunedì l’Alto Adige sarà in zona gialla. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità Thomas Widmann ricordando che Bolzano nei giorni scorsi aveva già anticipato le misure da zona gialla, tra queste l’obbligo di mascherina all’aperto e di Ffp2 sui mezzi pubblici. Per gli altoatesini, quindi, cambierà poco, ma ora c'è la certezza di aver sforato i parametri. Dal 6 dicembre entrerà a che in vigore il Super Green pass.

Widmann sottolineato che negli ultimi giorni si è registrato un forte afflusso agli hub vaccinali, soprattutto per le terze dosi e che a metà dicembre ci sarà un’offensiva vaccinale. Intanto i laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.123 tamponi PCR e registrato 154 nuovi casi positivi. Positività riscontrata anche in 316 test antigenici. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 723.311 tamponi su 260.721 persone.

La situazione è aun passo dal cambio di colore anche in altre Regioni. "Il Veneto questa settimana è ancora bianco ma non è escluso che si arriverà in zona gialla, la prossima settima ’nì', quella dopo... Ci siamo capiti" ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia nel punto stampa dalla sede della Protezione Civile di Marghera. "Siamo ad alto rischio" ha detto il governatore.

Dove sono già scattate le misure è in Friuli Venezia Giulia. "Mi sembra che la situazione sia stata ben gestita, ovviamente qualche disagio c’è stato, ma assolutamente assorbito e assorbibile, quindi sono contento per come è iniziata, sapendo che quando si fanno decisioni di emergenza e si prendono decisioni all’interno di una pandemia qualche problema può esserci bisogna correggerlo e nel caso spiegare con chiarezza quali sono le regole condivise" ha deettoì il presidente Massimiliano Fedriga, all’indomani dell’ingresso del Fvg in zona gialla con l’applicazione delle nuove misure anti-Covid.

"I dati del Friuli Venezia Giulia - ha poi spiegato durante una conferenza stampa a Trieste - confermano che non siamo in un periodo di discesa del contagio, ma non siamo più in un periodo di crescita esponenziale e questo ci fa ben sperare per le prossime settimane. Certezze il virus non ce le dà, possiamo solo ipotizzare - ha concluso - delle previsioni rispetto a quanto abbiamo visto e stiamo vedendo".

A poter passare in zona gialla a Natale sono anche, oltre al veneto, Lazio e Lombardia dove i dati relativi a terapie intensive e ricoveri sono vicini alla soglia critica.

