Contrari al super green pass in zona bianca: la Lega si mette di traverso nella cabina di regia

Super green pass in tutto il Paese, già con la zona bianca. È questa la linea emersa durante la cabina di regi tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i capidelegazione dei partiti che sostengono il governo. Il sistema delle zone e dei colori dovrebbe essere confermato, con le misure via via progressive all'aumentare dei contagi e al passaggio dei colori che però riguarderebbero solo chi non ha il super green pass, in possesso dei vaccinati e guariti.

Ma la Lega si è detta contraria a tale soluzione. Nel corso della cabina di regia col premier il Carroccio avrebbe espresso riserva sull'adozione del super green pass già in zona bianca, dunque indistintamente sull'intero territorio nazionale. Posizione differente anche dalle Regioni: la misura del super green pass, che il governo intende applicare già in zona bianca dal 6 dicembre, deve avere una 'scadenza' e deve durare solo fino alla fine delle vacanze di Natale.

Nonostante il no leghista il super green pass sarà in vigore anche nelle zone bianche. Lo ha annunciato Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla Salute, nel corso di un’intervista a Timeline su Sky TG24: “Tutte le attività resteranno aperte, ma è chiaro che saranno precluse ai non vaccinati. Il nuovo pass rappresenta un valore aggiunto per la zona arancione, perché evitare le chiusure. L’unica differenza che ci sarà tra la zona bianca gialla-arancione sarà l’utilizzo della mascherina all’aperto”. "Bisogna vaccinare i bambini perché se si ammalano c'è un rischio che abbiano complicanze anche gravi. Tale vaccino sarà disponibile dai primi di dicembre" ha concluso poi Sileri.

