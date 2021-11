Super green pass: come funziona, quanto dura, come si ottiene e quando sarà obbligatorio

24 novembre 2021 a

Il super green pass entra nelle vite di tutti gli italiani. Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul nuovo strumento per contenere la risalita dei contagi dovuti al Covid. Ma cos'è e come funziona il super green pass? Quando verrà richiesto e quanto dura? Cosa succede con la durata dei tamponi? Quali sono le limitazioni per i no-vax?

- Introdotto dal 6 dicembre il super green pass si ottiene solo con vaccinazione o guarigione dal Covid;

- la validità del super green pass scende da 12 a 9 mesi;

- dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 valgono le nuove regole transitorie per le zone colorate;

- il green pass “base” sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale;

- l’accesso a spettacoli, eventi sportivi (stadi), bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche sarà consentito in zona bianca e gialla solo ai possessori di super green pass rafforzato;

- ulteriori limitazioni della zona arancione valide solo per chi non possiede il super green pass;

- la vaccinazione obbligatoria è estesa al personale amministrativo della sanità, ai docenti e al personale amministrativo scuola, ai militari, alle forze di polizia, al soccorso pubblico dal 15 dicembre;

- è stabilito il richiamo obbligatorio (terza dose di vaccino) per le professioni sanitarie dal 15 dicembre;

- entrerà in vigore un rafforzamento sistema dei controlli: entro tre giorni dall’entrata in vigore del dl, i Prefetti sentono il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, poi entro cinque giorni adottano il nuovo piano di controlli coinvolgendo tutte le forze di polizia, relazionando periodicamente sui risultati.

Norme che non sono cambiate rispetto al passato:

- la mascherina resta non obbligatoria all’aperto in zona bianca e obbligatoria all’aperto e al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Sempre obbligatorio in tutte le zone portarla con sé e indossarla in caso di potenziali assembramenti o affollamenti;

- restano invariate le tipologie e la durata dei tamponi.

LEGGI QUI IL DOCUMENTO INTEGRALE APPROVATO IN CDM

