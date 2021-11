Tifoso palpeggia giornalista in diretta tv, che succede dopo Empoli-Fiorentina

28 novembre 2021 a

Empoli-Fiorentina era appena finita e la giornalista di "Toscana Tv" Greta Beccaglia stava provando a intervistare i tifosi all'uscita dallo stadio Castellani. Il suo lavoro, però, è stato interrotto e disturbato da un tifoso che, passandole accanto, le ha dato una pacca su sedere e lasciato di stucco la giornalista che ha detto: "Scusami non puoi fare questo, mi dispiace".

Il collega dallo studio: “non prendertela [in diretta]”.

Invece la condanna andava fatta proprio sul momento. pic.twitter.com/SU3mXlXOdi — _lallascat_ (@lallascat) November 27, 2021

In quel momento, però, anziché arrivare parole di condanna dallo studio, è giunta una frase che tentava di minimizzare l'accaduto. "Non te la prendere, dai, non te la prendere". Sull'episodio è intervenuto anche l'Ordine dei giornalisti della Toscana che ha giustamente definito l'episodio "gravissimo".

