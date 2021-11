Sorteggio spareggi Mondiali, Cristiano Ronaldo sulla strada dell'Italia. Semifinale con la Macedonia del Nord

Fabrizio Cicciarelli 26 novembre 2021 a

Prima la semifinale in casa con la Macedonia del Nord, poi la possibile finale in casa del Portogallo di Cristiano Ronaldo, che dovrà vedersela con la Turchia. I sorteggi a Zurigo per gli spareggi di qualificazione al Mondiale di Qatar 2022 sono devastanti per l'Italia di Mancini.

Difficilmente poteva andare peggio. Gli azzurri sono stati sorteggiati nel terzo mini-torneo, che li vedrà impegnati, probabilmente all'Olimpico di Roma, giovedì 24 marzo contro la Macedonia del Nord di Goran Pandev. L'altra semifinale è Portogallo-Turchia, la finale che assegna il posto per i Mondiali è in programma martedì 29 marzo. Si giocherà a Lisbona o Istanbul, perché gli azzurri hanno perso anche il sorteggio per il campo della finale.

«Siamo sempre fiduciosi e positivi - ha commentato a caldo il ct Roberto Mancini ai microfoni della Rai - la partita secca è sempre difficile. La Macedonia del Nord ha fatto un ottimo gruppo di qualificazione, anche contro la Svizzera meritavamo di vincere ma quando abbiamo avuto l’occasione l’abbiamo sbagliata. Il Portogallo? Intanto bisogna vincere, poi penseremo alla finale, noi dobbiamo battere la Macedonia e loro la Turchia. Certamente come noi li avremmo evitati, la stessa cosa vale per loro con l’Italia».

Il tecnico non si sbilancia sull’eventuale convocazione di Joao Pedro in caso di arrivo del passaporto. «È una cosa talmente recente che non abbiamo discusso, si tratta di un ottimo attaccante che conosce il calcio italiano - rivela - ma noi abbiamo giocatori bravi. Non dimentichiamo cosa hanno fatto i ragazzi 4 mesi fa, sarà importante avere tutti i giocatori a disposizione». Infine una battuta sul rigorista dopo gli errori di Jorginho: «Chi lo tirerà? Speriamo che ce lo diano, uno lo troveremo».

