Sorteggio calendari Serie A: la Roma di Mourinho parte con la Fiorentina, Sarri trova subito l'Empoli. Derby alla sesta

La Roma di José Mourinho farà l'esordio all'Olimpico contro la Fiorentina. Per Sarri, invece, subito un tuffo nel passato: la sua Lazio esordirà a Empoli, sul campo dove il tecnico ha iniziato la sua ascesa in Serie A.

Questo il primo turno completo, in programma nel weekend del 21 e 22 agosto: Bologna-Salernitana, Cagliari-Spezia, Empoli-Lazio, Verona-Sassuolo, Inter-Genoa, Napoli-Venezia. Roma-Fiorentina, Sampdoria-Milan, Torino-Atalanta, Udinese-Juventus.

Così il secondo turno: Atalanta-Bologna, Fiorentina-Torino, Genoa-Napoli, Verona-Inter, Juventus-Empoli, Lazio-Spezia, Milan-Cagliari, Salernitana-Roma, Sassuolo-Sampdoria, Udinese-Venezia.

La terza giornata: Atalanta-Fiorentina, Bologna-Verona, Cagliari-Genoa, Empoli-Venezia, Milan-Lazio, Napoli-Juve, Roma-Sassuolo, Sampdoria-Inter, Spezia-Udinese e Torino-Salernitana.

Questo invece il quarto turno: Empoli-Sampdoria, Genoa-Fiorentina, Verona-Roma, Inter-Bologna, Juventus-Milan, Lazio-Cagliari, Salernitana-Atalanta, Sassuolo-Torino, Udinese-Napoli e Venezia-Spezia..

Alla quinta: Atalanta-Sassuolo, Bologna-Genoa, Cagliari-Empoli, Fiorentina-Inter, Milan-Venezia, Roma-Udinese, Salernitana-Hellas Verona, Sampdoria-Napoli, Spezia-Juve e Torino-Lazio.

Il derby della Capitale si giocherà il 26 settembre (salvo anticipi o posticipi) alla sesta giornata in casa dei biancocelesti. Il ritorno della stracittadina è in programma al 30° turno. Così la sesta giornata completa: Empoli-Bologna, Genoa-Hellas Verona, Inter-Atalanta, Juventus-Sampdoria, Lazio-Roma, Napoli-Cagliari, Sassuolo-Salernitana, Spezia-Milan, Udinese-Fiorentina e Venezia-Torino.

Il programma del settimo turno: Atalanta-Milan, Bologna-Lazio, Cagliari-Venezia, Fiorentina-Napoli, Hellas Verona-Spezia, Roma-Empoli, Salernitana-Genoa, Sampdoria-Udinese, Sassuolo-Inter e Torino-Juve.

Nell'ottava giornata si giocheranno Cagliari-Sampdoria, Empoli-Atalanta, Genoa-Sassuolo, Juventus-Roma, Lazio-Inter, Milan-Verona, Napoli-Torino, Spezia-Salernitana, Udinese-Bologna, Venezia-Fiorentina.

Il nono turno: Atalanta-Udinese, Bologna-Milan, Fiorentina-Cagliari, Verona-Lazio, Inter-Juventus, Roma-Napoli, Salernitana-Empoli, Sampdoria-Spezia, Sassuolo-Venezia e Torino-Genoa.

Questa la decima giornata: Cagliari-Roma, Empoli-Inter, Juventus-Sassuolo, Lazio-Fiorentina, Milan-Torino, Napoli-Bologna, Sampdoria-Atalanta, Spezia-Genoa, Udinese-Verona e Venezia-Salernitana.

All'undicesima Atalanta-Lazio, Bologna-Cagliari, Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia, Hellas Verona-Juventus, Inter-Udinese, Roma-Milan, Salernitana-Napoli, Sassuolo-Empoli e Torino-Sampdoria.

Il dodicesimo turno: Cagliari-Atalanta, Empoli-Genoa, Juventus-Fiorentina, Lazio-Salernitana, Milan-Inter, Napoli-Hellas Verona, Sampdoria-Bologna, Spezia-Torino, Udinese-Sassuolo e Venezia-Roma.

Il programma della tredicesima giornata: Atalanta-Spezia, Bologna-Venezia, Fiorentina-Milan, Genoa-Roma, Verona-Empoli, Inter-Napoli, Lazio-Juventus, Salernitana-Sampdoria, Sassuolo-Cagliari e Torino-Udinese.

Così la 14^: Cagliari-Salernitana, Empoli-Fiorentina, Juventus-Atalanta, Milan-Sassuolo, Napoli-Lazio, Roma-Torino, Sampdoria-Verona, Spezia-Bologna, Udinese-Genoa e Venezia-Inter.

Il 15° turno: Atalanta-Venezia, Bologna-Roma, Fiorentina-Sampdoria, Genoa-Milan, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Spezia, Lazio-Udinese, Salernitana-Juventus, Sassuolo-Napoli e Torino-Empoli.

Nella sedicesima giornata del 5 dicembre Mourinho ritroverà l'Inter all'Olimpico. Il programma: Bologna-Fiorentina, Cagliari-Torino, Empoli-Udinese, Juventus-Genoa, Milan-Salernitana, Napoli-Atalanta, Roma-Inter, Sampdoria-Lazio, Spezia-Sassuolo e Venezia-Verona.

Il 17° turno: Fiorentina-Salernitana, Genoa-Sampdoria, Hellas Verona-Atalanta, Inter-Cagliari, Napoli-Empoli, Roma-Spezia, Sassuolo-Lazio, Torino-Bologna, Udinese-Milan e Venezia-Juventus.

La diciottesima: Atalanta-Roma, Bologna-Juventus, Cagliari-Udinese, Fiorentina-Sassuolo, Lazio-Genoa, Milan-Napoli, Salernitana-Inter, Sampdoria-Venezia, Spezia-Empoli e Torino-Verona.

L'ultima del girone d'andata: Empoli-Milan, Genoa-Atalanta, Verona-Fiorentina, Inter-Torino, Juventus-Cagliari, Napoli-Spezia, Roma-Sampdoria, Sassuolo-Bologna, Udinese-Salernitana e Venezia-Lazio.

Il torneo scatterà il 22 agosto, con la novità dei due gironi "asimmetrici". La seconda parte della stagione infatti, per la prima volta nella serie A, avrà un svolgimento completamente differente rispetto all’andata.

Questa la prima giornata del girone di ritorno: Atalanta-Torino, Bologna-Inter, Fiorentina-Udinese, Juventus-Napoli, Lazio-Empoli, Milan-Roma, Salernitana-Venezia, Sampdoria-Cagliari, Sassuolo-Genoa e Spezia-Verona.

Il campionato si chiuderà il 22 maggio. Cinque turni infrasettimanali: 22 settembre, 27 ottobre, 1 e 22 dicembre, 6 gennaio. Cinque soste per le nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (squadre non europee), 27 marzo, fermi per le feste di Natale tra il 23 dicembre e il 5 gennaio.

