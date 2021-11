La nuova variante fa paura, vietato l'ingresso a chi viene dal Sudafrica

26 novembre 2021 a

L'Italia si allinea ad altri Paesi sulla stretta al Sudafrica. Il ministro Speranza ha appena firmato l'ordinanza che dispone il divieto all'ingresso in Italia per chi è stato in Sudafrica negli ultimi 14 giorni. In questo modo si cerca di arginare il proliferare il diffondersi della variante sudafricana che ormai è presente anche in altri Paesi del continente africano.

«Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in Sudafrica, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambico, Namibia, Eswatini. I nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante B.1.1.529. Nel frattempo seguiamo la strada della massima precauzione». Lo rende noto il Ministro della Salute, Roberto

Speranza.

