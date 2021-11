La rivincita di Fratelli d'Italia su Mario Draghi: il green pass non ha funzionato, ennesimo sforzo per salvare qualcosa

25 novembre 2021 a

Gli esponenti di Fratelli d’Italia si tolgono qualche sassolino dalla scarpa nei confronti del governo dopo le tante critiche per la gestione della pandemia incentrata sull’utilizzo del green pass. Nella puntata del 25 novembre de L’Aria che Tira, programma di La7 condotto per l’occasione da Francesco Magnani e non da Myrta Merlino, è ospite Giovanni Donzelli, deputato di FdI che va all’attacco dell’esecutivo: “Non c'era bisogno di Mario Draghi per sentir dire che dobbiamo fare un ultimo sforzo per salvare il Natale. Lo abbiamo sentito dire, abbiamo sentito di fare uno sforzo per salvare la Pasqua, il Capodanno, l’estate. Dopo tutto questo tempo in cui Fratelli d’Italia aveva detto che il green pass non era lo strumento giusto per convincere gli italiani a vaccinarsi, ed è giusto vaccinarsi, oggi siamo di nuovo a vedere che i contagi ci sono. Con il vaccino si limitano i danni, ma non si blocca il contagio come aveva detto Draghi. Se oggi aumentano i Draghi o il green pass non ha funzionato e non era la strategia giusta per fermare il contagio e convincere gli italiani a vaccinarsi, oppure non stanno aumentando i contagi. Siccome i contagi aumentano e lo vediamo tutti vuol dire che sul green pass sono stati fatti degli errori”.

“Si è ritenuto il green pass come - prosegue il rappresentante di FdI alla Camera - unica soluzione e unica arma, quando poi il green pass influenza per la maggior parte i giovani. Non si è fatto nulla per rinforzare il trasporto pubblico locale, mettere in sicurezza le scuole, per convincere gli anziani più disagiati e le persone più a rischio. Il green pass non ha funzionato e ora si dice di rinforzarlo, ma è la direzione sbagliata. Bene vaccinare, ma - conclude Donzelli - cerchiamo di convincere alla vaccinazione e non obbligare con strumenti anche poco seri”.

