Basta bambini morti per Covid. Il pediatra Guido Castelli Gattinara a L'Aria che Tira: vaccino per proteggerli

25 novembre 2021 a

Vaccino ai bambini, sì o no? La comunità scientifica non è compatta sulla scelta di somministrare il prodotto anti-Covid nella fascia 5-11 anni, ma nonostante ciò in giornata è arrivata l’approvazione dell’Ema sulle inoculazioni con Pfizer. Guido Castelli Gattinara, direttore del Centro Vaccinazioni dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma e insegnante di Malattie infettive all’Università di Tor Vergata, è ospite della puntata del 25 novembre de L’Aria che Tira, e spiega il proprio punto di vista rispondendo alle domande del conduttore Francesco Magnani: “I bambini si possono ammalare, anche gravemente. Non siamo spaventati, ma contenti, almeno noi pediatri, e spero anche tutti i genitori, della disponibilità per il vaccino per i più piccoli. Gli adolescenti si infettano, abbiamo visto 300mila casi di infezioni tra i ragazzi, abbiamo avuto 36 decessi fino ai 18 anni, un numero eccessivo, anche se è molto basso rispetto agli adulti”.

Il dato della letalità del Covid per i bambini è molto bassa, quindi la domanda sorge spontanea a Magnani: “Vacciniamo i bambini per tutelare loro o per tutelare gli adulti?”. Risponde senza remore il pediatra in collegamento: “Li vacciniamo per tutelare loro. I 14 morti fino ai 10 anni e i 36 complessivi fino ai 18 anni non sono pochi, sono troppi, assolutamente troppi. Vacciniamo i nostri figli per la meningite di cui muoiono in Italia pochi casi di bambini ogni anno. Il vaccino per il morbillo è obbligatorio anche se è una malattia che dà una mortalità bassa. Allora non è possibile tollerare, se abbiamo un vaccino che funziona ed è sicuro come i vaccini che abbiamo, neanche un bambino morto”.

Il professor Castelli Gattinara si dice “abbastanza favorevole alla vaccinazione obbligatoria per medici e insegnanti, sui bambini invece non sono così sicuro. Ma comunque dobbiamo garantire ai genitori che questo vaccino è sicuro, non è sperimentale come qualcuno dice, anche per i bambini più piccoli. Negli Usa ci sono stati più di 2 milioni di vaccinati. Il vaccino funziona bene ed è sicuro, non bisogna avere paura”.

