Vaccino, arriva la terza dose per tutti: dal 1 dicembre via alle prenotazioni per gli over18

La terza dose di vaccino sarà somministrata a tutti gli adulti italiani. "Dal 1 dicembre sarà possibile somministrare la terza dose di vaccino per le persone sopra i 18 anni, allargheremo la platea anagrafica della dose di richiamo" è l'annuncio del ministro della Salute Roberto Speranza durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo l'approvazione del decreto sul super green pass. Qualche giorno fa l'esecutivo guidato da Mario Draghi aveva deciso di aprire le prenotazioni a tutti i cittadini sopra i 40 anni, mentre ora dall'inizio del prossimo mese ci sarà il via libera per tutti i maggiorenni.

"Occorre - ha detto il premier sul tema vaccino - chiedersi quali sono gli eventuali rischi, vediamo una situazione all’esterno dell’Italia molto grave, in paesi a noi confinanti. La situazione italiana è in lieve ma costante peggioramento. Dobbiamo anche tener conto che non siamo ancora nella pienezza dell’inverno e dobbiamo considerare anche che, grazie a un’evidenza scientifica emersa di recente, la copertura vaccinale del ciclo comincia ad affievolirsi in questo periodo e - evidenzia Draghi - questo spiega il provvedimento dell’anticipazione della terza dose a 5 mesi anziché a 6".

