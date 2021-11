Otto e Mezzo, Antonella Viola contesta Giorgia Meloni sul vaccino ai bambini: instilla dubbi

Giorgia Peretti 23 novembre 2021 a

A Otto e Mezzo, Antonella Viola replica alle dichiarazioni di Giorgia Meloni sul vaccino ai minori di 12 anni. La leader di Fratelli d’Italia, nel corso dell’intervista a “Quarte Repubblica” ha dichiarato che non ha intenzione di non sottoporre la figlia di 5 anni alla vaccinazione anti-Covid: “Non vaccino mia figlia Ginevra perché per lei il vaccino è più rischioso del Covid". A distanza di un giorno arriva la risposta stizzita dell'immunologa dell'università di Padova, ai microfoni del talk show preserale di La 7 condotto da Lilli Gruber: “Beh la prima cosa che possiamo dire è che da un lato c'è Giorgia Meloni, con tutto il rispetto, dell'altro c’è Anthony Fauci che è uno dei più grandi immunologi del mondo”. “Quindi non c'è dubbio a chi bisogna credere su questo proprio non possono essere neanche messi sullo stesso piano”, aggiunge.

E ancora prosegue puntando il dito: “Bisogna dire che una certa parte della politica italiana non impara la lezione, perché così come ha alimentato le proteste no-vax e le proteste no green pass, in questo momento sta instillando dubbi sulle famiglie che si troveranno a fare una scelta importante”. Il vaccino per gli under 12, fa sapere la Viola “è sicuro perché è stato testato e non ha dato reazioni avverse. La dose è molto più bassa e 1/3 rispetto a quella che si usa nei bambini più grandi e negli adulti proprio per limitare gli effetti collaterali”. Le reazioni avverse al siero sono blande, l’immunologa spiega: “gli effetti collaterali che si sono registrati sono stati veramente leggerissimi, dal dolore al braccio al mal di testa, tutto che passa nel giro di uno o due giorni al massimo”.

Gli effetti che dovrebbero preoccupare sono legati al long-Covid, sindrome post infezione: “Invece l'infezione naturale seppure raramente, può portare una serie di problemi di bambini che possono portarli appunto al ricovero ospedaliero, possono portarli alla terapia intensiva o portarli a delle conseguenze a lungo termine che non sono prevedibili. Quindi si tratta di scegliere un vaccino sicuro oppure di rischiare mettere a rischio la salute del proprio bambino”.

