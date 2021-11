Allarme tamponi rapidi, uno su due è sbagliato

22 novembre 2021 a

Sui tamponi rapidi scatta l'allarme attendibilità. Secondo uno studio pubblicato dal Ceinge di Napoli, il tampone antigenico darebbe il 50% di falsi negativi. La conferma viene dallo stesso Walter Ricciardi, consulente del ministero della Salute, che conferma: "Nel migliore dei casi lasciano scoperto un 30% di falsi negativi, quindi persone infette che acquisiscono il green pass ma contagiano mediamente tra le sei e le sette persone".

La ricetta di Ricciardi per battere il Covid: vaccino obbligatorio e super green pass accorciato

E, sul tema del cosiddetto super green pass, Ricciardi spinge per una stretta ulteriore. Per accelerare con le vaccinazioni anti-Covid, prime e terze dosi, occorre «un Green pass solo per vaccinati e per chi è guarito» dal Covid. Così all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica di Roma, che su Twitter ha rilanciato l’appello del ministro della Sanità tedesco, Jens Spahn, ai connazionali: «Vaccinati, guariti o morti» entro la fine dell’inverno.

