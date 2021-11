Selvaggia Lucarelli, il video della testata del no vax: "Io aggredita al Circo Massimo, denuncio"

21 novembre 2021 a

Una testata violenta sullo smartphone che aveva in mano per intervistare i manifestanti no green pass e no vax che ieri, sabato 20 novembre, si sono riuniti al Circo Massimo di Roma. Selvaggia Lucarelli ha postato il breve video su Twitter in cui si vedono alcuni militanti parlare con lei di vaccino e pandemia, quando uno di questi, visibilmente alterato, le infima: "Allora te ne vai? Non me ne frega un ca**o, allora te ne vai" e poi dà una forte testata al telefonino della giornalista.

"Ieri sono andata al Circo Massimo per la manifestazione no vax con cappello, occhiali, mascherina. Nessuno sapeva chi fossi. Per il solo fatto di chiedere 'perché è qui oggi?' sono stata aggredita in ogni modo possibile (denuncerò)" scrive Lucarelli su Twitter annunciando azioni legali nei confronti di chi l'ha aggredita e la prossima pubblicazione sul Domani del video integrale dell'incursione nella fossa dei leoni no vax.

A Roma per il sit-in ’Liberiamo l’Italia' c'erano 3-4mila persone secondo la Questura. Tra i momenti di tensione segnalati c'è quello di cui è stata oggetto la titolare di un bar dell’Aventino che aveva chiesto i green pass ad aluni clienti a Roma per la manifestazione. Loro si sono rifiutati ed è nato uno scontro con spinte, sputi e offese. Secondo il Messaggero un uomo è arrivato anche ad abbassarsi i pantaloni, a portare la calma solo l'arrivo la polizia.

