L'aggressione del manifestante no-vax all'inviato di In Onda: "Ti sto sputando nel muso e ti contamino”

20 novembre 2021 a

Luca Covino, inviato di In Onda, programma di La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, è stato assalito da un manifestante no-vax nell’ennesima protesta a Roma contro le misure imposte dal governo contro il Covid. “Dal palco hanno detto che è bello essere senza mascherina, ma lei non ha paura?” la domanda di Covino ad uno dei presenti al Circo Massimo, a cui arriva subito la forte replica: “Non serve a niente. Io è dal 20 marzo del 2020 che non la metto. La tua - riferito all’inviato - non è neanche una mascherina chirurgica e da ogni fessura passano 10 milioni di coronavirus. Io ti sto sputando nel muso, io ti sto contaminando”. “Spero di no” controbatte Covino, “invece sì” chiude la questione il manifestante anti-mascherina. Un altro manifestante dice la sua: "A cosa serve la mascherina? A dire 'io accetto la dittatura'. Io sotto la dittatura non ci sto.

