"Rischio salmonella", occhio a infusi e tisane di un noto marchio: scatta il ritiro dai negozi

20 novembre 2021 a

a

a

Il rischio alimentare può annidarsi dove non te lo aspetti, anche in una innocua tazza di tisana. Il ministero della Salute ha reso noti avvisi di richiamo precauzionale per alcuni prodotti da infusione per una sospetta contaminazione da salmonella.

Il ritiro dalla vendita riguarda diversi lotti di infusi assortiti che presentano il marchio Erba Logica prodotti dalla Società Agricola Le Ruote dei Pavoni S.S..

Gli avvisi di richiamo pubblicati dal ministero venerdì 19 novembre sono molteplici ma riportano sempre lo stesso rischio alimentare, ovvero una "sospetta contaminazione da salmonella".

Occhio a questi integratori e pillole per dimagrire. "Ossido di etilene", scattano i richiami

SI tratta, nel dettaglio, di "Erbe che Alleggeriscono, vendute in sacchetto da 15 filtri da 18 grammi, in barattolo da 40 grammi, e in barattolo da 20 filtri 24 grammi, dal lotto numero 2052-19-01-2024 al lotto 2052-11-11-2024 con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024; Barattolo Degustazione Infusi da 45 filtri, dal lotto numero 2021-19-01-2024 al lotto 2021-11-11-2024, con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024; Infuso Leggerezza, in sacchetto da 40 grammi e 15 filtri 18 grammi, in barattolo da 40 grammi e 20 filtri da 24 grammi, in scatola da 15 filtri da 18 grammi, dal lotto numero 2008-19-01-2024 al lotto 2008-11-11-2024 con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024".

"Pezzi di plastica". Pandoro pericoloso, scatta il ritiro dal mercato

E ancora: "Scatola Degustazione Erbe che Risolvono 45 filtri, dal lotto numero 2055-19-01-2024 al lotto 2055-11-11-2024, con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024; Scatola 15 Filtri Leggerezza, dal lotto numero 2008-19-01-2024 al lotto 2008-11-11-2024 con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024; Scatola Degustazione Infusi 45 filtri, dal lotto numero 2021-19-01-2024 al lotto 2020-11-11-2024, con i Tmc da 19/01/2024 a 11/11/2024".

"Ossido di etilene", scatta il ritiro di gelati dai supermercati. I marchi nel mirino

Ma cosa devono fare i consumatori che hanno in casa questi prodotti? Secondo la nota del ministro della Salute "in via cautelativa, si raccomanda di non consumare i prodotti con i numeri di lotto e i termini minimi di conservazione segnalati, e restituirli al punto vendita d’acquisto".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.