Pandoro Melegatti ritirato: "Rischio presenza di pezzi di plastica". E scatta il richiamo

Giada Oricchio 17 novembre 2021 a

a

a

Un pandoro indigesto. L’azienda Melegatti 1894 ha richiamato precauzionalmente un lotto del pandoro originale per la ”possibile presenza di corpi estranei in plastica dura” nell’impasto. Si tratta dei dolci in confezione da 750 grammi con il numero di lotto 210917 e il termine minimo di conservazione 30/04/2022. Nello stesso lotto sono compresi anche i pandori di “aspetto e/o forma e/o struttura non perfetta” e venduti in confezioni da 740 grammi.

L’avviso di ritiro è stato pubblicato dal Ministero della Salute sul proprio portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Non è chiaro come sia stato possibile che parti dure siano (forse) finite nella preparazione dolciaria. Il lotto di pandoro richiamato è stato preparato nello stabilimento di via Monte Carega 23, a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona. In via cautelativa, l’azienda raccomanda di non consumare il pandoro e riportarlo al punto vendita per il rimborso. Melegatti SPA mette a disposizione dei clienti anche due indirizzi email [email protected] o a [email protected] per le segnalazioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.