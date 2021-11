"Rifare la scuola", monta la protesta degli studenti: troppe criticità su studio e trasporti nell'era Covid

Valentina Conti 19 novembre 2021 a

Gli studenti tornano in piazza, a Roma e in altre 40 città dello Stivale, al grido "Rifare la scuola". Una mobilitazione, quella organizzata dall'Unione degli Studenti, per rivendicare il diritto allo studio e ai trasporti, nodo rimasto irrisolto a quasi tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico ancora in emergenza sanitaria. Da Piazzale Ostiense a Viale Trastevere, nella Capitale, la voce dei maggiori istituti si è appellata al premier Draghi su uno dei temi più scottanti: l'edilizia scolastica. "La nostra protesta non è una passeggiata", hanno rimarcato i ragazzi, chiedendo soluzioni certe sulle criticità che non spariscono.

Orari d'ingresso scaglionati, studenti in protesta continua

