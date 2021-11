Andrea Scanzi rischia di prendere gli schiaffi a L'Aria che Tira: il perché della rabbia di Myrta Merlino

19 novembre 2021 a

“Sono le 13 in punto ed è entrato nel mio studio dopo un bel po' di tempo, infatti adesso penso che lo schiaffeggio ad un certo punto, ecco Andrea Scanzi”. L’ironia di Myrta Merlino nella puntata del 19 novembre de L’Aria che Tira, programma in onda su La7, ha raggiunto l’apice e anche al rientro dalla pubblicità non perde il sorriso nel presentare il suo ospite in studio, dandogli una bella stoccata: “Ecco Scanzi con il suo nuovo libro, ‘Sfascistoni - Manuale di resistenza a tutte le destre’. Ci sono dei ritratti imperdibili”. Evidentemente la giornalista napoletana non è rimasta contenta della lunga assenza del collega de Il Fatto Quotidiano dal suo programma e non ha perso occasione per farglielo subito notare.

