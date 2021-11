Ignazio La Russa è stufo del Covid e legge il giornale, Myrta Merlino lo punzecchia con ironia a L'Aria che Tira

19 novembre 2021 a

a

a

Siparietto tutto da ridere tra Ignazio La Russa e Myrta Merlino nella puntata del 19 novembre de L’Aria che Tira, talk show del mattino in onda su La7. Uno degli ospiti della giornalista napoletana, Alberto Contri del Comitato Referendum No Green Pass, è un fiume in piena e non fa parlare gli altri invitati, con il senatore di Fratelli d’Italia che si mette a sfogliare un quotidiano mentre si accende il dibattito sul Covid. “Deve far parlare anche gli altri, perché la Russa ha preso il giornale in mano, è sfinito” prova a smorzare i toni la padrona di casa, con Contri che continua a parlare imperterrito in sottofondo. “Perdonatemi, bisogna che parlino anche gli altri Conti, mi scusi eh. Torno da Giorgetti, saluto La Russa e lo ringrazio per la ‘vigile attesa’ mi verrebbe da dire” interviene di nuovo la Merlino, ma La Russa spiega il suo comportamento: “Diciamo sempre le stesse cose da un anno, tu dici le stesse cose da un anno, prima o poi cambieremo argomento e non parleremo di virus per una mattina". "Non ne posso più” dice ridendo amaramente. La Merlino è esausta e incassa il colpo ma controbatte con ironia: “Questo è un mio classicone, discuto sempre troppo tardi della scaletta con La Russa, dovrei farlo prima e mi dimentico di chiamarlo prima, lui non è mai d’accordo con la mia scaletta. Purtroppo parlare di Covid è ancora urgente”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.