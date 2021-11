Su Sara Cunial decisione sbagliatissima, va contro la democrazia. Ira di Myrta Merlino a L'Aria che Tira

19 novembre 2021 a

“C’è chi dice no”. Si apre così la puntata del 19 novembre de L’Aria che Tira, con Myrta Merlino che affronta subito il caso della deputata Sara Cunial a cui è stato permesso l’ingresso alla Camera nonostante non sia in possesso del green pass. La conduttrice di La7 è decisa nel suo discorso: “In questi mesi ne ho sentiti purtroppo tanti di no. No al green pass, no alla terza dose, no alle mascherine e ora no alle manifestazioni. Ognuno con le sue motivazioni incrollabili e inscalfibili. Col suo no al green pass la Cunial ha potuto ottenere il permesso di entrare a Montecitorio, anche se solo in tribuna, non potrà intervenire o partecipare al voto. È - attacca la Merlino - una decisione sbagliatissima, favorisce una deputata rispetto ai normali cittadini e già questo lede i principi della democrazia. Ma poi la Cunial - conclude la sua invettiva la giornalista napoletana sul tema delle limitazioni Covid - è pagata per stare in Parlamento con i nostri soldi, per rappresentare gli italiani e per lavorare per loro, non certo per osservare”.

