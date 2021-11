Sicilia, riecco le mascherine obbligatorie all'aperto: il provvedimento fino al 31 dicembre

18 novembre 2021 a

a

a

Scatta da oggi giovedì 19 novembre l'obbligo di mascherina all'aperto in Sicilia che resterà in vigore fino al 31 dicembre. È quanto stabilito dalle nuove disposizioni firmate dal presidente della Regione Nello Musumeci in vista delle festività natalizie.

L'ordinanza prevede l’obbligo di portare la mascherina sempre con sé e di indossarla anche in tutti i luoghi aperti al pubblico particolarmente affollati. L'obbligo è valido per tutti gli over 12: si è dispensati - precisa ancora l'ordinanza - solo quando ci si trova tra congiunti o conviventi.

L'accelerata di Speranza sulle terze dosi: il ministro anticipa i richiami agli over 40

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.