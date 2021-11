Terza dose, il ministro Speranza accelera sulle terze dosi e anticipa i richiami agli over 40

18 novembre 2021 a

a

a

Da lunedì 22 novembre tutte le regioni dovranno anticipare le terze dosi agli over 40. Il ministro della Salute Roberto Speranza accelera sui richiami "booster" alla fascia 40-59 anni e annuncia la nuova data della campagna vaccinale. "La curva del contagio sale nel nostro Paese e, ancora di più, nei Paesi europei vicini all’Italia - spiega il ministro della Salute - Il vaccino è lo strumento principale per ridurre la diffusione del virus e le forme gravi di malattia. È giusto, quindi, anticipare al 22 novembre la campagna per i richiami vaccinali per la fascia d'età 40-59 anni".

Il boom di contagi Covid con l'impennata della curva epidemiologica aveva fatto scattare l'allarme delle Regioni che al governo avevano già chiesto di anticipare la campagna vaccinale pianificata a partire da dicembre. Da lunedì prossimo chi ha già superato i 180 giorni dalla seconda somministrazione potrà ricevere la terza dose.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.