Covid, le Regioni vogliono imitare l'Austria: lockdown per i no-vax. Toti annuncia: lo chiederemo a Draghi

Le Regioni vanno dritte per la strada di una stretta per le misure anti-Covid, sulla scia del modello Austria. “Lockdown per i no-vax” è questa la proposta che i governatori presenteranno al governo e ad annunciarlo è Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria: “Chiederemo al Governo come Regioni che le misure restrittive legate alle fasce di colore valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino, non per le persone che lo hanno correttamente fatto. Se qualcuno deve essere convinto sono coloro che non si sono vaccinati, le misure che devono essere prese, lo devono essere solo per i non vaccinati, non certo per chi ha fatto fino in fondo il suo dovere”.

Toti è sulla stessa lunghezza d’onda di Massimiliano Fedriga, governatore leghista del Friuli: i due si sono sentiti via telefono e concordano sulla restrizione per i non vaccinati. Anche Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia-Romagna ed esponente del Partito Democratico, non chiude ad una soluzione del genere: “Non lo so, dovremmo discuterne”. Più defilato Luca Zaia del Veneto, che resta perplesso davanti ad un tale scenario per i no-vax.

