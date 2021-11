"Covid trojan del Nuovo Ordine Mondiale". La protesta no-vax sorprende Roma

Massimiliano Gobbi 16 novembre 2021 a

“Covid Trojan del NWO”. Roma si risveglia così, con questo messaggio affisso nel ponte di Corso Francia. Tre grandi striscioni di protesta che non sono passati inosservati, calati da ignoti, che hanno voluto mandare un messaggio chiaro ai tanti cittadini romani: un attacco al Nuovo Ordine Mondiale, un presunto gruppo di potere oligarchico e segreto che si adopererebbe per prendere il controllo del mondo in maniera totalitaria al fine di ottenere il dominio della Terra.

Un gesto che in molti attribuiscono a qualche "no-vax" che in questi giorni stanno organizzando manifestazioni di tutti i tipi per opporsi al passaporto vaccinale criticando a più riprese il governo italiano per come ha gestito l'emergenza sanitaria. Sul posto sono così intervenuti gli agenti della polizia locale XV Cassia di Roma Capitale e una pattuglia di agenti della polizia di stato del commissariato Villa Glori.

