Pescatore milionario grazie al vomito di balena. Trova 30 chili di "ambra grigia", usata per produrre profumi

Da umile pescatore a milionario grande a una prodigiosa scoperta. Il thailandese Narong Phetcharaj aveva appena terminato una giornata di pesca quando il suo sguardo ha incontrato uno strano masso spinto dalla corrente sulla spiaggia di Niyom nella provincia di Surat Thani, in Thailandia. Il pescatore incuriosito si è avvicinato e ha subito capito di cosa si trattava: trenta chilogrammi preziosissimo vomito di balena, sostanza cerosa solidificata prodotta nell'apparato digerente dei capodogli.

Ma cosa c'è di tanto prezioso nel rigurgito di un cetaceo? Il materiale trovato dla pescatore è la cosiddetta ambra grigia e i 30 chili in questione valgono sul mercatoo circa un milione di euro. A raccontare la storia è il Daily Mail che spiega peché l'ambra grigia ha un valore così alto. Il vomito di balena è infatti intriso di un particolare alcol inodore che, una volta estratto dal materiale, è utilizzato nell'industria della cosmetica e dei profumi.

Serve infatti per stabilizzare l'odore nelle essenzie che usiamo tutti i giorni facendole durare più a lungo. L'ambra grigia è prodotta dai dotti biliari dei capodogli quando questi ingoiano oggetti di grandi dimensioni. QUando il cetaceo rimette la sostanza questa si solidifica e galleggia sulla superficie dell'oceano.

Il fortunato pescatore ha subito preso la preziosa incrostazione nascondendola in un asciugamano e poi in uno scatolone dopo di che ha fatto analizzare il tesoro ad esperti della Prince of Songkla University.

