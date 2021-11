Ora per Conte c'è pure la grana Fedez. Ecco quanti voti gli ruberebbe il rapper

12 novembre 2021 a

La registrazione attraverso una sua società del dominio fedezelezioni2023.it è apparsa come l'ulteriore indizio di una possibile discesa in campo del rapper, da anni abile a giocare tra show business e uscite social sui temi caldi della politica. L'area politica del Fedez-pensiero è piuttosto chiara, siamo nell'ambito del centrosinistra condito da un po' di grillismo degli albori.

Ma quanto varrebbe il partito di Fedez? E quali forze politiche gli darebbero, loro malgrado, più voti? A fare i conti è il sito del Giornale che a riguardo ha sentito illustri sondaggisti.

Federico Benini, fondatore di WinPoll, pensa che a favore del rapper giocherebbe "l'effetto novità" e a votarlo potrebbero essere i "giovani under 30 e non troppo politicizzati, oppure degli elettori di centrosinistra che in questi anni si sono astenuti perché non si riconoscono in nessun partito di sinistra”. Teoricamente Fedez potrebbe pescare in un bacino potenziale di 4-5 milioni di voti, dice il sondaggista che fa l'esempio di Giuseppe Conte: "Uno dei politici più amati fino a pochi mesi fa e che fino a tre anni fa nessuno conosceva". "Se Fedez, oltre alla battaglia sui diritti civili (continue le sue intemerate a favore del Ddl Zan, ndr) aggiungerà altri temi alla sua agenda politica potrà avere un suo spazio nel campo del centrosinistra”, chiosa il sondaggista.

“L'iniziativa di Fedez è interessante perché lui ha tantissimi follower, può attirare molti consensi e riempire uno spazio politico”, dice invece Renato Mannheimer. “Fedez è un nuovo Cinquestelle che dice cose facili da capire, populiste e che fanno il verso alla protesta”, osserva Mannheimer secondo il quale il rapper può rubare voti al M5s, anche se "non tutti i like diventeranno voti, ma una quota significativa di like può diventarlo. Dipende da quello che dirà e farà. Ritengo comunque che il suo ingresso in politica non sia una cosa fuori dal mondo”. Quantificando, "un 10% potrebbe ottenerlo”. Insomma, un dato di tutto rispetto, e il bacino è sempre quello del povero Conte che potrebbe ritrovarsi un'altra gatta da pelare.

