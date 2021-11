Napoli, scene da condannare a Scampia: la follia e il video dei bulli contro il ragazzo disabile

13 novembre 2021 a

È diventato virale il video di alcuni ragazzi di Scampia che bullizzano un disabile. I giovani di uno dei quartieri più difficili di Napoli se la prendono, filmando tutto, un loro coetaneo con problemi di disabilità mentale. Seduti sopra ad un motorino lo costringono a correre disperatamente per strada dietro la falsa promessa di regalargli dei soldi. Lo obbligano poi a gridare, a buttarsi per terra e poi lo fanno entrare in un cassonetto dei rifiuti, ordinandogli di non uscire da lì. Il video, dove si sentono chiaramente risate e prese in giro, è diventato virale, con i bulli che lo hanno postato sui social, scatenando la ferma indignazione.

