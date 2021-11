Scontri alla manifestazione di Milano: i no-green pass entrano in Piazza Duomo nonostante i divieti

13 novembre 2021 a

Sono riusciti a entrare in piazza Duomo a Milano i manifestanti no-green pass dopo aver aggirato il cordone delle forze dell'ordine utilizzando diverse vie laterali. Il dispositivo organizzato dalla Questura di Milano è riuscito però ad isolare e cinturare nella piazza i manifestanti più facinorosi - evidenzia una nota della Questura - che intendevano partire per l’ennesimo corteo. Non si registrano problemi in alcuna altra area cittadina. Alcuni manifestanti hanno tentato di forzare, senza riuscirci, il cordone delle forze dell’ordine. Non si è registrata nessuna carica, anche se in piazza Duomo ci sono stati momenti di tensione e delle colluttazioni.

In generale sono stati circa 4 mila i partecipanti al presidio no-green pass tenutosi questo pomeriggio in piazza Sempione, a Milano. A organizzare la manifestazione l’organizzazione «Children’s Health Defense Europe», per richiamare l’attenzione sulla libertà di scelta in ambito terapeutico. Al presidio, in fase conclusiva, ha partecipato Robert F. Kennedy Jr., presidente dell’organizzazione.

Più blanda la protesta a Roma. Questo pomeriggio al Circo Massimo sono arrivati circa 400 manifestanti. Alla protesta, organizzata per dire no ai vaccini anti-Covid per i ragazzi e per i bambini, erano attese circa 1500 persone. Oltre alle mamme, preoccupate per l’estensione del vaccino, e ad un folto gruppo di studenti era presente anche una delegazione di Forza Nuova, che ha chiesto di liberare i leader Roberto Fiore e Giuliano Castellino, arrestati dopo l’assalto alla sede della Cgil dello scorso 9 ottobre.

