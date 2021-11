Il virus respiratorio sinciziale spaventa l'Italia. Due morti e sette bambini ricoverati a Lodi

13 novembre 2021 a

Il virus respiratorio sinciziale fa paura in tutta Italia ma in particolare all’ospedale Maggiore di Lodi. Sono sette i bambini ricoverati per virus respiratorio Rsv nel reparto di Pediatria. Tutti hanno un’età compresa tra il mese e i due anni di vita e accusano un’infezione dell'apparato respiratorio. Una spiegazione arriva dalla direttrice responsabile del reparto lombardo, che fino ad ora ha curato già venti bambini: “I bimbi che sono nati da qui a due anni fa, sono arrivati in questo mondo in periodo di pandemia e quindi sono stati portati meno in esterni, per i vari lockdown e per proteggerli, offrendo, così, meno occasioni di stimolare il sistema immunitario. Da qui l'aumento di casi di quest'anno, mai visto prima”. Il lockdown fa quindi danni anche sui bambini. Ma non è tutto.

L’8 novembre in Italia si sono infatti registrate due vittime per colpa del virus: un bambino di cinque e uno di undici mesi hanno perso la vita, uno a Castellammare di Stabia e uno a La Spezia. Il virus respiratorio sinciziale in questa stagione autunnale ha fatto registrare un’impennata di contagi tra i più piccoli e si è assistito ad un “effetto rimbalzo” dopo i bassi numeri dello scorso anno, sottolineati da Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria (Sip). A rendere noto ai più questo virus ci ha pensato anche la coppia Ferragnez: la piccola Vittoria, figlia di sette mesi di Fedez e Chiara Ferragni, è stata infettata ed è stata ricoverata in ospedale a Milano. I due hanno documentato il problema sui social, facendo scattare l’allarme per tutti i loro fan.

