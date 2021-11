Covid, il governo preferisce l'obbligo vaccinale invece del ritorno a chiusure e lockdown

12 novembre 2021 a

L’aumento dei contagi dovuti al Covid mette il governo di Mario Draghi davanti ad un bivio, che riguarda in particolare quell’87% di popolazione vaccinabile che ha ricevuto la propria dose di vaccino. "Non credo sia giusto che chi si è vaccinato debba continuare a sopportare misure restrittive a causa di una minoranza che non si è vaccinata” le parole di Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, dopo che negli ultimi giorni si era ipotizzato un ritorno a lockdown e zone rosse.

Costa non vuole quindi che sia penalizzata la stragrande maggioranza degli italiani e fa una riflessione sul futuro della gestione della pandemia: “Io credo che qualora ci dovessimo trovare di fronte a un bivio, cioè scegliere di prevedere ulteriori misure restrittive o valutare l'ipotesi di estendere l'obbligo vaccinale per altre categorie, io sono favorevole alla seconda”.

