Covid e contagi, serve il Super Green Pass. Le parole di Bassetti a Tagadà

11 novembre 2021

Dal green pass obbligatorio al Super Green Pass. Ne è convinto il professor Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. "Per andare al cinema, teatro, stadio, palestra, bisogna essere vaccinato o guarito - spiega intervenendo a Tagadà, su La7 - Le altre attività si possono prendere con un green pass normale: prendere un aereo, un treno, andare a lavorare. Sono convinto che questo spingerebbe moltissimo la vaccinazione, per recuperare quel 4-5% che ci manca per arrivare ad un'immunità di sicurezza. Mentre austriaci e tedeschi hanno introdotto" il super green pass, "noi aspettiamo. Cosa aspettiamo, vedere gli ospedali pieni?", conclude il professore.

L'idea del Super Green pass per vaccinati e guariti è quella già in vigore in Austria e che prevede la frequentazione di bar, hotel e ristoranti solo per i vaccinati e un lockdown mascherato per i No vax. A lanciare l’idea era stato ieri il governatore altoatesino Arno Kompatscher e a rilanciarla oggi in tv il prof. Bassetti.

