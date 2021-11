"Oh my God, ha scorreggiato". Camilla sconvolta da Biden a Glasgow

08 novembre 2021 a

Scoppia il "peto-gate" in Inghilterra. Stando a quanto riportato dai tabloid inglesi - e riportato da www.notizie.it in Italia, Camilla Parker Bowles, moglie del principe Carlo d'Inghilterra, sarebbe rimasta letteralmente sconvolta da quanto avvenuto a Glasgow, in occasione della Cop26.

Ebbene, davanti alla moglie del futuro sovrano d'Inghilterra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non sarebbe riuscito a trattenersi e avrebbe emesso una lunga e rumorosa scorreggia. Un avvenimento che avrebbe colpito a tal punto Camilla che lei non riuscirebbe a smettere di parlarne con le amiche. Fino a quando, appunto, la voce è arrivata ai tabloid inglesi, che subito hanno ripreso la diceria.

Per i tabloif, al momento del "fattaccio" erano presenti Camilla, il principe Carlo e il primo ministro britannico Boris Johnson. Biden era già finito nel mirino per essersi appisolato durante una delle conferenze della Cop26. Un appuntamento decisamente sfortunato per il presidente degli Stati Uniti.

