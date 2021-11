Clamoroso: i dati Iss sul Covid non sono più protetti da virus e malware

07 novembre 2021 a

Può prendersi un virus o un malaware ed essere attaccato da qualsiasi hacker pronto a rubare i dati personali dei visitatori il tempio web della lotta del governo italiano contro il Covid-19. Sembra una barzelletta, ma è proprio così: il sito “Epicentro” dell'Istituto superiore di sanità, su cui vengono pubblicati tutti i rapporti analitici sui contagi, le ospedalizzazioni e i decessi causati dalla pandemia, risulta non più raggiungibile dal pubblico se non mettendo a rischio la propria sicurezza. “Attenzione, potenziale rischio per la sicurezza”, “Attenzione, la connessione non è privata”, segnalano i principali browser (Chrome, Safari e Mozzilla) quando ci si prova a collegare al portale Epicentro sulla pandemia, e tutti segnalano come i certificati di protezione del sito, così delicato avendo tutti dati sensibili, siano scaduti alla mezzanotte del 6 novembre, non più riattivati. Più che la terza dose sembra di massima urgenza che l'Iss si dia da fare per riattivare la protezione ormai scaduta e sicuramente senza copertura. Accade talvolta in altri siti, ma proprio lì in pieno stato di emergenza sanitaria...

