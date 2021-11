Pericolosa deriva sulle libertà: a Controcorrente i timori di Lollobrigida sulle manifestazioni vietate

06 novembre 2021 a

a

a

Alta tensione a Trieste per l’ennesima manifestazione contro il green pass. A Controcorrente, nella puntata del 6 novembre del programma di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che dà ragione al sindaco Dipiazza che ha proibito l’ingresso in piazza Dell’Unità - decisione che ha scaturito un contatto tra forze dell’ordine e manifestanti - ma avverte anche sui rischi di questa politica sulle proteste: “È legittimo da parte di un’amministrazione comunale, di un Prefetto, di chi deve sovrintendere l’ordine pubblico e organizzare le manifestazioni in maniera tale che non danneggino la città. È evidente che se il sindaco ha assunto responsabilmente questa scelta l’ha fatto in linea con i rischi che potevano verificarsi, ha fatto il suo dovere avendo contezza di questo. In Italia c’è una deriva pericolosa, che c’è già stata in altre fasi della nostra storia. Quando in nome della sicurezza si vietano le libertà costituzionali si va verso una deriva che non è utile immaginare di percorrere. Bisogna combattere la pandemia e spiegare quanto è importante vaccinarsi, ma chi non è convinto di questa scelta, che non credo sia legata all’inciviltà del nostro popolo, non va definito un folle, è una cosa - conclude il ragionamento Lollobrigida - preoccupante sentire queste cose”.

Il sindaco di Trieste ha fatto bene a proibire ingresso in piazza Dell'Unità?



A #Controcorrente il commento di @FrancescoLollo1 pic.twitter.com/T6V8SCOsN7 — Controcorrente (@Controcorrentv) November 6, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.