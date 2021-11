Estrema preoccupazione per il dilagare del Covid in Europa. In Italia allarme rosso sull'Alto Adige

06 novembre 2021 a

a

a

Il Covid attanaglia l’Europa, soprattutto quella dell’Est. Nove paesi europei - Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Olanda e Slovenia - destano "estrema preoccupazione" in relazione alla pandemia di Covid-19. Dodici nazioni - Austria, Belgio, Danimarca, Germania, Islanda, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Romania e Slovacchia - "forte preoccupazione"; cinque paesi - Finlandia, Francia, Liechtenstein, Portogallo e Svezia - "moderata preoccupazione"; due paesi - Cipro e Italia - "bassa preoccupazione"; due paesi - Malta e Spagna - "preoccupazione molto bassa". È quanto si legge nel rapporto settimanale dell'European Centre for Disease Prevention and Control (Ecdc). Rispetto alla settimana precedente, in otto (Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Grecia, Ungheria, Islanda, Olanda e Polonia) sono passati a una categoria superiore, sei (Cipro, Italia, Liechtenstein, Lituania, Malta e Spagna) a una categoria inferiore e 16 sono rimasti nella stessa categoria. "Sono previsti trend in aumento nei casi, nei ricoveri ospedalieri, nei ricoveri in terapia intensiva e nei decessi", sottolinea l'agenzia europea.

Si lavora per salvare il Natale: la quarta ondata con vaccini e green pass

Nella mappa settimanale elaborata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie l'Alto Adige passa in rosso, sei regioni sono in verde, il resto in arancione. Le regioni in verde sono Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Sardegna, Molise e Basilicata. La scorsa settimana erano undici le regioni in verde. La mappa europea dell'Ecdc viene usata come riferimento per decidere le restrizioni di viaggio da molti paesi Ue. Per l'Ecdc una zona è arancione se il tasso di notifica di nuovi casi di 14 giorni è inferiore a 50 casi per 100.000 ma il tasso di positività del test è del 4% o superiore o, se il tasso di notifica di 14 giorni è compreso tra 25 e 150 casi per 100.000 e il tasso di positività del test è inferiore al 4%. È rossa, se il tasso di notifica del caso Covid-19 cumulativo di 14 giorni è compreso tra 50 e 150 e il tasso di positività del test per l'infezione da Covid-19 è del 4% o più, o se il tasso di notifica del caso di Covid-19 cumulativo di 14 giorni è superiore a 150 ma inferiore a 500.

La Questura di Trieste pronta a portare i no green pass in galera

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.