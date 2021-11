Covid, la quarta ondata con vaccini e green pass: si lavora per salvare il Natale

06 novembre 2021 a

È come se il tempo non fosse trascorso. Come se il Covid non avesse conosciuto ostacoli nel suo cammino di morte. Due prime pagine di Repubblica, una di oggi e del 14 novembre dello scorso anno. Dodici mesi dopo praticamente la stessa titolazione: si lavora per salvare il Natale. E magari si comprendono - pur senza voler fornire alcuna giustificazione - le perplessità che emergono nella popolazione. Eppure c’è stata la campagna di vaccinazione, ci sono i green pass, ma la situazione non pare cambiare mai. C’è qualche autocritica da fare oppure no? Chi ha sbagliato fra tantissimi scienziati che ogni giorno ci spiegano il da farsi?

