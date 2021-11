Natale solo tra vaccinati? Braccio di ferro sulla quarta ondata, cosa risponde Sileri a Crisanti

05 novembre 2021 a

a

a

Mentre salgono i contagi e i decessi in Europa e si parla di una sicura quarta ondata di Covid gli esperti si dividono tra "chiusuristi" e "aperturisti" in vista delle festa di Natale e Capodanno che comporteranno, come è logico pensare, famiglie e "congiunti" a riunirsi in casa e nei locali.

Pregliasco, pacco di Natale ai no vax: Feste off-limits per chi non si vaccina

"La situazione in vista del Natale non ci preoccupa, ma teniamo ovviamente uno sguardo ai numeri. Tuttavia la situazione attuale dei vaccinati, l’uso del green pass e la diagnostica terranno la situazione molto sotto controllo" ha premesso il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervistato a Rainews24. "C’è una differenza tra noi e gli altri Paesi, come la Francia: è vero che noi abbiamo 2,7 milioni di over50 non vaccinati, ma le percentuali sono pari a meno del 5% sopra gli 80 anni, a meno del 10% sopra i 70 anni e intorno al 13% tra 50 e 60enni: questa ondata non potrà essere così violenta perché la gran parte dei nostri over 50 è vaccinata, quindi si tratta di avere un rischio su 2,7 milioni di persone non vaccinate che sono però molto meno in proporzione rispetto al caso francese. In merito all’ipotesi di prolungare lo stato di emergenza, che scade a fine anno".

Entro Natale il vaccino ai bambini. Figliuolo in ansia: "Accelerare con la terza dose"

La valutazione sulla proroga del provvedimento "verrà fatta poco prima, oggi abbiamo questi numeri mentre tra quattro settimane potremmo averne degli altri. Personalmente credo che un’estensione sia logica, in quanto dobbiamo ancora raggiungere l’obiettivo del 90% di vaccinati, somministrare le terze dosi, fare un monitoraggio stretto sulle eventuali altre varianti" spiega l'esponente del governo guidato da Mario Draghi.

Chiudere in casa I non vaccinati? Scoppia la rissa tra i virologi. "Interessante". "No, è una follia"

Ma sul tema del Natale e delle feste oggi è intervenuto anche Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Medicina molecolare dell’Università di Padova, a margine di un evento organizzato dal Corriere della Sera al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. "Il Natale andrà festeggiato con le precauzioni necessarie, festeggiatelo possibilmente tra persone vaccinate" dice lanciando un appello agli italiani. "Dopo sei mesi la protezione dei vaccini diminuisce in modo importante principalmente sull’aspetto della trasmissione. Una persone vaccinata è protetta dall’infezione e non trasmette per il 95%, dopo sei mesi questa protezione cala al 40%, cioè a livelli quasi irrisori. Questo significa che bisogna vaccinarsi, e possibilmente fare la terza dose", è l'allarme di Crisanti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.