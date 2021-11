La quarta ondata è inevitabile, Pregliasco senza speranza sul Covid

03 novembre 2021 a

a

a

La quarta ondata è inevitabile. Fabrizio Pregliasco è ospite di Stasera Italia e, a Barbara Palombelli, spiega l'importanza del green pass e della terza dose. Tutto per scongiurare i rischi della quarta ondata di Covid che sarà inevitabile.

Chiudere in casa I non vaccinati? Scoppia la rissa tra i virologi. "Interessante". "No, è una follia"

"Non la potremo evitare - spiega Pregliasco - l'importante sarà arrivarci preparati. Dopo sei mesi, la protezione del vaccino cala. Per questo è importante agire soprattutto sulle categorie più esposte. Il rischio zero non esiste".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.