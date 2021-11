Ci togliete quella piazza? E i no green pass di Trieste spostano il corteo

03 novembre 2021 a

E' inutile ogni divieto. A Trieste i no green pass non intendono fermarsi dopo il divieto prefettizio – qualcuno dice ministeriale – di poter manifestare in piazza dell’Unità d’Italia. E hanno stabilito di scendere nuovamente in piazza. Non in piazza dell’Unità, anche alla luce delle bellicose dichiarazioni del sindaco Dipiazza e del governatore Fedriga: stavolta partirà da piazza Libertà il corteo contro il certificato verde. La manifestazione si terrà sabato 6 novembre alle 14.30. Lo rende noto un comunicato del Coordinamento No Green Pass, che è il promotore della manifestazione che chiama a raccolta i No Pass di tutto il Friuli Venezia Giulia nel capoluogo, per quella che dovrebbe essere una manifestazione "regionale".

Ancora non è noto il percorso. "Stanno provando di nuovo a delegittimarci - dichiarano gli organizzatori tramite i canali social -: accusano che i nostri cortei, passeggiate all'aperto, sono all'origine del focolai. Additare alle nostre manifestazioni una colpa che ad altri eventi cittadini non viene attribuita ci pare l'ennesima sponda "sanitaria" alla repressione del dissenso!".

