Arriva il ciclone Poppea, freddo e pioggia al centro-sud

Il ciclone Poppea riprende vigore e sferza l’Italia con piogge e venti forti, dal Nord-ovest fino al Centro-Sud. I disagi maggiori si sono registrati in Campania con allagamenti e problemi per la navigazione nel Golfo di Napoli. Forti piogge anche su Toscana e Lazio mentre in Sardegna l’area più colpita è stata l’Oristanese. Ritorno delle nevicate sull’arco alpino intorno ai 1200 metri di quota, soprattutto in Alto Adige dove sono attesi fino a 50 centimetri di neve. Giovedì il tempo resterà molto instabile al Centro e al Sud, mentre al Nord è atteso un generale miglioramento anche se per il weekend le previsioni sono di una nuova perturbazione.

La regione più colpita è stata la Campania dove molti sindaci avevano deciso la chiusura delle scuole come misura precauzionale mentre a Napoli sono rimasti chiusi parchi e cimiteri e si è aperta una voragine in una strada di Scampia. Il forte vento ha fatto staccare una lampada da un lampione stradale che è finita su un’auto mentre un albero è caduto in prossimità di una scuola a Posillipo, danneggiando una vettura. Un altro albero è caduto su un motofurgone a Quarto: illeso il conducente ma è andata distrutta la parte laterale e posteriore del veicolo.

