Maltempo Catania, allerta massima a Catania: il ciclone diventa uragano. E' stato di emergenza

Massima allerta a Catania e in tutta la Sicilia, in particolare la zona orientale, dove è atteso l'arrivo di un nuovo uragano nella giornata di venerdì. Nella città etnea, il Comune ha diramato il codice rosso fin dalla mezzanotte. Il sindaco Salvo Pogliese ha annunciato la chiusura precauzionale del Lungomare, sempre da mezzanotte. Vista dall'alto Catania è una città sommersa: nelle immagini girate dai carabinieri della città etnea, le strade, le piazze, i vicoli, i campi sono tutti invasi dall'acqua che è caduta copiosa nei giorni scorsi. Ovunque si vedono le tracce del passaggio dell'acqua piovana.

In città, i carabinieri sono intervenuti anche per un terrapieno ceduto a causa delle piogge. Completamente allagata e chiusa al traffico veicolare la strada che conduce a Siracusa e Messina.

Catania corre ai ripari: negozi chiusi, tranne quelli di prima necessità, anche con sacchi posti a protezione dei locali e degli ingressi dei palazzi.

Sale anche il numero ufficiale delle vittime. È stato infatti ritrovato il corpo della donna dispersa a Scordia, nel Catanese dallo scorso 25 ottobre. La 65enne era in compagnia del marito quando, dopo aver abbandonato l'auto, è stata travolta dall'acqua. Il cadavere è stato ritrovato a circa 2 chilometri dal luogo in cui è stato ritrovato quello del marito.

Catania non è la sola città a dover fare i conti con il maltempo. A Pantelleria, nella notte scorsa sono caduti in poche ore 148 mm di pioggia, il 30% di quello che cade in un anno, con frane e allagamenti.

"Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza regionale e richiesto a Roma la dichiarazione dello stato di calamità in seguito ai gravi eventi meteorologici che hanno colpito la Sicilia nel mese di ottobre e al permanente rischio per i prossimi giorni nella parte orientale dell'isola", ha spiegato il presidente della Regione Nello Musumeci, dopo la riunione straordinaria del Governo regionale tenutasi al Palaregione di Catania.

Il provvedimento, disposto sulla base della relazione del capo della Protezione civile siciliana Salvo Cocina, interessa i territori di 86 Comuni, di cui 51 colpiti dagli eventi atmosferici del 5, del 13-14 ottobre e ulteriori 35 messi in ginocchio anche dalle forti precipitazioni del 22-26 ottobre.

